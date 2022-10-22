İsveç Başbakanı Kristersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İsveç'in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi. Mektupta Kristersson'un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson'ın, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.

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