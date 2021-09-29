İsveç hükümeti, Covid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

Korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam eden İsveç hükümeti, Norveç ve Danimarka'nın ardından ülkede Covid-19 önlemlerini tamamen yürürlükten kaldırdı. Covid-19'a karşı önlemlerin kaldırılmasıyla İsveç'te bugünden itibaren kafe, restoran ve jimnastik salonları tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Yeni kararın ardından ülkede toplu etkinliklerde de kişi ve mesafe sınırlamaları da kaldırılarak, büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin önü açıldı.

Ayrıca etkinliklere giriş için Covid-19'a karşı aşılanmış olma veya negatif Covid-19 test sonucu sunmanın da gerekli olmadığı ifade edildi. Covid-19'a karşı önlemelerinin kaldırılması kararının ardından İsveç hükümeti ise, ülkede Covid-19'a karşı aşılanmayan vatandaşların yakın çevresi dışındaki kişilerle mesafeli durması ve risk grubundaki veya 70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınması yönünde çağrıda bulundu. İsveç Halk Sağlığı Genel Direktörü Johan Carlson karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu yönergelerin aşılanmamış kişilerin tiyatro, konser ve spor etkinlikleri gibi büyük etkinliklere katılmaktan kaçınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda Epidemiyolog Anders Tegnell ise yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre İsveç'in Covid-19 salgınında doğru yönde ilerlediğini belirterek, ülkede Covid-19'a karşı aşılanmamış vatandaşları aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Tegnell, "Bütün silahları tam bırakmış değiliz. Duruyorlar, her an geri uygulanabilirler. Elimizdeki tüm işaretler İsveç'in doğru yönde gittiğini gösteriyor. Bu nedenle sahip olduğumuz planlamaya devam edeceğiz. Kendimizi güvende hissetmemiz için aşı olmamız gerekiyor. Eğer aşı olmadıysanız bunun tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Metin Altınışık



