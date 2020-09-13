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İsveç Kilisesi Başpiskoposu Jackelen'den Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki

İsveç Kilisesi Başpiskoposu Jackelen'den Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki
İsveç Kilisesi Başpiskoposu Jackelen'den Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki

İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, son haftalarda İsveç’te Kuran’ı Kerim’in yakılmasına tepki göstererek, “Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır” dedi.

İsveç'te geçtiğimiz haftalarda Malmö kentinde bulunan Stortorget'te bir araya gelen aşırı sağcılar, Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemiş, gösteriler sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakarak tekmelemişlerdi. Olayın ardından yüzlerce Müslüman sokaklara dökülmüş, yapılan saygısızlığı protesto etmişti.
İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen yaptığı açıklamada, İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, “Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır” ifadelerini kullandı. Başpiskopos, “Bu tür eylemler ülkemizde entegrasyon ve uzlaşma çalışmalarına karşı koyarak, insanlar arasındaki ayrışmayı arttırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara karşı güçlü sevgimizi ifade ediyoruz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde başkent Stockholm'de bulunan Rinkeby semtinin meydanında bir kişi daha Kuran'ı Kerim'i yakmış ve olayın videosunu sosyal medyada yayınlamış. Polis, şahsın etnik gruplara yönelik kışkırtma ve provokasyon yapması nedeni ile soruşturma başlatmıştı.

Metin Altınışık

 

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