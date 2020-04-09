İsveç Kraliyet Enstitüsü: 'Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz'

İsveç Kraliyet Enstitüsü araştırmacıları, bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test geliştirdiklerini duyurdu.

Testin onaylanması halinde önümüzdeki hafta Stockholm'de çeşitli hastanelerde sağlık personeli üzerinde test yapmaya başlanabileceği ifade edildi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden Prof. Peter Nilsson, "Laboratuvarda yapılan araştırmalar, kandaki korona virüsüne karşı faydalı olup olmadığını ve bağışıklığını öğrenmektir. Umudumuz testin yakında Etik İnceleme Kurulu tarafından onaylanacağı ve sağlık sistemi içindeki personeli test etmek için büyük ölçekte kullanılmaya başlayabileceğidir. Nisan ayında günde 7 bin, Mayıs ayında 14 bin test yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Metin Altınışık

