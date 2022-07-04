İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı

Türkiye'nin İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO'ya davet edilmişti. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO yetkilileriyle bir araya geldiği ve NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladığı ifade edildi. Açıklamada, “Her iki ülke de NATO üyeliğinin siyasi, yasal ve askeri yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme isteğini ve kabiliyetini resmen teyit etti” denildi.

Görüşmelerde Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in, İsveç heyetine ise Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, NATO ve iki ülke arasındaki müzakerelere ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach'in başkanlık ettiği ifade edildi. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından yarın NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayacağı aktarılan açıklamada, katılım protokollerinin daha sonra ulusal prosedürlerine göre onaylanmak üzere tüm NATO üyesi ülkelere gönderileceği belirtildi.