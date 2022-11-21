İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “PKK iltisaklı unsurlar tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemini kınadığımız ve olayın soruşturulması talebimiz bugün bakanlığımıza çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisine ifade edilmiştir” denildi.

Diplomatik kaynaklar, “Bu kapsamda kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan



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