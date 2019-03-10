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İsveç'in başkentinde patlama

İsveç'in başkentinde patlama
İsveç'in başkentinde patlama

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi.

İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, “Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans” dedi. Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, “Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik” diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.  

Metin Altınışık

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