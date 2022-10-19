İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari

İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti tarafından basın toplantısıyla açıklanan yeni kabinenin en genç üyesi 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu. İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan Pourmokhtari görevinde fark oluşturmak istediğini söyleyerek, “İsveç halkının iradesini yansıtan bir politika izlemeliyiz” dedi.

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