İsveç'in NATO Başmüzakerecisi Stenström: 'Finlandiya'nın aksine, PKK'ya İsveç'ten sağlanan finansman daha büyük'

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konusunda devam eden toplantıların askıya alınmasının ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda başmüzakereci olan Oscar Stenström, İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Stenström, terör örgütü PKK'ya İsveç'ten sağlanan finansmanın Finlandiya'nın aksine daha büyük olduğunu belirtti. İsveç'te giderek artan çete olaylarının terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantılı olduğunu aktaran Strenström, terör örgütü PKK'nın ana finansman kanallarından birinin uyuşturucu olduğunu da kabul etti. Türkiye ile devam eden NATO'ya katılım müzakerelerinin şu anda dondurulduğunu hatırlatan Stenström, "Şu anda görüşme yapmak anlamlı değil. Bu aranın ne kadar süreceğini göreceğiz" dedi.

Türkiye, üçlü görüşmeleri ertelemişti

Türkiye, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Finlandiya ile üçlü görüşmeleri erteleme kararı almıştı.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.