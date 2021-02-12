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İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı

İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı

İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı.

İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı - Tıkla İzle

İsveç'te kayıp Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan en az 3 aydır haber alınamıyor.

Nerede olduğu bilinmeyen Arda'ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Arda'nın kaybolmasından bir gün önce İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki bir süpermarketten alış veriş yaptığı görüldü. Spor salonuna gittiği belirlenen Arda'nın market alışverişinden sonra nereye gittiği ise bilinmiyor.

Arda'nın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından soruşturma başlatan polis, Arda'nın bilgisayarını ve telefonunu araştırdı. Deniz'in her gün koşu yaptığı Söderlandlegen semtinde kapsamlı çalışmalar yapan polis hiçbir ize rastlamadı.

Metin Altınışık
 

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