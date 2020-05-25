İsveç'te 5G teknolojisi hayata geçirildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Telia isimli iletişim şirketi 5G teknolojisini kullanıma sunduklarını duyurdu. Telia Genel Müdürü Anders Nilsson, yaptığı açıklamada başkent Stockholm, Göteborg ve Malmö şehirlerinde bulunan 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini ifade etti. Nilsson, 5G teknolojisini destekleyen telefonlara sahip olan müşterilerinin bu yeni hizmeti ekstra ücret ödemeden kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Genel Müdür, şu an da mevcut birçok telefonun 5G teknolojisini desteklemediğini ifade ederken, müşterilerine bu teknolojiyi destekleyen telefonların satışına en kısa sürede başlayacaklarını açıkladı. Nilsson, şirketinin ülkede ilk 4G teknolojisini sunan operatör olduğunu hatırlatırken, ülkede 5G teknolojisini ilk kullanıma sunan yine biz olduk dedi.

5G teknolojisinin şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre 10 kat daha hızlı veri aktarması bekleniyor.

Öte yandan, korona virüs salgını nedeni ile 5G teknolojisine sahip baz istasyonlarının virüsü yaydığı iddia edilmiş, insanlar baz istasyonlarına saldırarak, ateşe vermişlerdi.