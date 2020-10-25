İsveç'te Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı siviller anıldı

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırı sürerken, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve Azerbaycanlılar saldırıları kınamaya ve hayatını kaybeden sivilleri anmaya devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Sergel Meydanı'nda bir araya gelen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto ederek, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde hayatını kaybeden sivilleri andı. Azerbaycanlılar, büyükelçiliğin önüne karanfiller bıraktı.

İsveç Azerbaycan Derneği Başkanı Sevda Dedecheva yaptığı açıklamada, "Ben İsveç' in Başkenti Stockholm şehrinde yaşıyorum. Stockholm'de Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandık. Ben şuna inanıyorum. Çok yakında Karabağ'ı ele geçireceğiz. Bize böyle muhteşem anları yaşatan ordumuza ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum ve bu etkinliğe katılan bütün Azerbaycanlılara teşekkür ediyorum" dedi.

Azerbaycanlı ünlü Yazar Eluca Atalı ise yaptığı açıklamada, "Ağdam, Gence ve çeşitli şehirlerimizde saldırgan Ermeniler sivillerimizi öldürdüler. Bütün dünya bu olaylara sessiz kaldı. Karabağ bizim ana yurdumuzdur. Ordumuz zafer kazanacaktır. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılan Türkan Jafarzadeh yaptığı açıklamada, "Bende diğer arkadaşlarımla Stockholm'de yaşıyorum. Bugün burada toplanma sebebimiz son zamanlarda Ermenilerin sivillere saldırıp şehit etmesinden dolayı Stockholm'deki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandık. Bütün şehitlerimizi andık" dedi.

Metin Altınışık

