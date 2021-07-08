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İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın, kalkışın ardından kısa bir süre düştüğü bildirildi.

İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü - Tıkla İzle

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi. Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi. Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

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