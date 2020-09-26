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İsveç'te korona virüs için yeni hızlı test geliştirildi

İsveç'te korona virüs için yeni hızlı test geliştirildi
İsveç'te korona virüs için yeni hızlı test geliştirildi

İsveçli araştırmacılar daha hızlı ve ucuz yeni tip korona virüs (Covid19) testi geliştirdiklerini duyurdu.

İsveç'te Karolinska Enstitüsü araştırmacıları yeni bir korona virüs testi geliştirdi. İsveç devlet televizyonuna göre 2 buçuk saatte sonuç verebilen test diğer testlere göre daha ucuz. Karolinska Enstitüsü Tıbbi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü araştırmacısı Bjorn Reinius, yeni test yönteminin diğer testlere göre daha basit olduğunu söyledi.
İsveç'te son 48 saatte korona virüsten 2 kişinin öldüğü, 634 yeni vaka görüldüğü belirtildi. Toplam 5 bin 880 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar 90 bin 923 vaka tespit edildi. Şu anda 2 bin 599 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Metin Altınışık
 

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