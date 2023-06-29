İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Kur'an-ı Kerim'in, ateşe verilmesinin ardından Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, protesto çağrısı yaptı. Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca Iraklı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını sloganlar atarak protesto etti. “Kur'an'a evet” sloganı atan Iraklılar İsveç hükümetini eleştirdi.

Büyükelçilik binasını basmaya çalışanlar olurken protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardström'ün görevden alınması için Irak yönetimine çağrıda bulundu. Protestolar nedeniyle büyükelçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İsveç'te dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde Salvan Momika adlı Irak uyruklu bir göçmen, Stockholm'deki bir cami önünde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, olay dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu



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