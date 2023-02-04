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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Hamburg'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Hamburg'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Hamburg'da protesto edildi

Almanya'nın Hamburg şehrinde Steindamm bölgesinde bir araya gelen binlerce kişi, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etti.

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması Almanya'nın Hamburg şehrinde de protesto edildi. Ellerinde Kuran'ı Kerim ve “İslam düşmanlığı politik, Kur'an dokunulmazımızdır", "Kur'an, Allah'ın sözleridir", "Kuran'a saldırmak bütün Müslümanlara saldırmaktır", "Kur'an kırmızı çizgimizdir, "İslamofobi'ye dur” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, tekbir getirerek İslam düşmanlığına tepki gösterdi.

Erdal Altuntaş
 

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