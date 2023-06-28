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İsveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildi

İsveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildi
İsveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildi

İsveç’te polis, Kurban Bayramı’nın ilk gününde başkent Stockholm’deki bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi.

İsveç'te polis, Kurban Bayramı'nın ilk gününde provokatif bir eyleme imza attı. İsveç polisi, başkent Stockhlom'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi. İsveç polisinin bu izni İsveç Yüksek Mahkemesi'nin iki hafta önce Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etmesinin ardından geldi. NATO üyeliği için Türkiye onayını bekleyen İsveç'te geçtiğimiz ocak ayında Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, bu provokatif eylem birçok ülkede protesto edilmişti.

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