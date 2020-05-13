İsveç'te son 24 saatte 147 kişi koronadan öldü

İsveç Devlet Epidemiloğu Nils Anders Tegnell, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen korona virüs vakalarını açıkladı. Yerel saatle 14.00'te düzenlediği basın toplantısında Salı günü korona nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise 147 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Tegnell, "Salı günü ve hafta sonu oldukça düşük sayılar vardı. Fakat bugün çok fazla vaka geldi, 147 kişi hayatını kaybetti" dedi. Tegnell, son 24 saat içerisinde 637 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Son verilerle, ülke genelinde 27 bin 909 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 460 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Metin Altınışık