İsveç'te yarım tonluk kilise çanı ortadan kayboldu

İsveç'in başkenti Stokholm'da yer alan Bromma Kilisesi'nin 500 kilogram ağırlığındaki tarihi kilise çanı ortadan kayboldu. Geçmişi 17. yüzyıla dayanan kilise çanı, 1970 yılında çıkan bir yangında hasar görmüş ancak günümüze kadar tarihi eser olarak korunmuştu. Tarihi çan, tamir edilemez bir durumda olduğu için kilisenin dışına yerleştirilmişti.

Bromma Kilisesi papazı Torbjörn Gustavsson çanın ortadan kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaybolmuş olması oldukça üzücü. Tarihimizin önemli bir parçasıydı" dedi. Gustavsson, çanın oldukça ağır olduğunu ancak bir iş makinesi ile kaldırılabileceğini ve olayla ilgili henüz bir şüpheli bulunmadığını ifade etti.

Kilise çanının çalınmış olduğu tahmin ediliyor.