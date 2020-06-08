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İsveç'teki Floyd gösterilerinde 30 araç ateşe verildi

İsveç'teki Floyd gösterilerinde 30 araç ateşe verildi
İsveç'teki Floyd gösterilerinde 30 araç ateşe verildi

ABD'de polis şiddetiyle ölen George Floyd için İsveç'in Gothenburg kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular 30 aracı ateşe verdi.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkeye sıçradı. İsveç'in ikinci büyük kenti Gothenburg'ta dün 2 bin kişinin katılımı ile protesto gerçekleştirildi. Protestolarda göstericiler ile polis arasından tansiyon yükseldi. Göstericilerin polis araçlarına taşla saldırması sonucu, İsveç polisi güney bölgeden takviye istedi. Yaşanan olaylarda 30 araç, göstericiler tarafından ateşe verildi.

30 araç ateşe verildi
Çoğunlukla yabancıların yaşadıkları Hisingen bölgesinde çıkan yangınlarda araçlar ve konteynerler ateşe verildi. Yerel saatle 01.00 sıralarında başlayan olaylarda 5 farklı bölgede araçlar ateşe verildi. Hareketli geçen gece saatlerinin ardından 04.00'e kadar tüm yangınların söndürüldüğü belirtildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken olaylarda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Metin Altınışık

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