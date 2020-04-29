İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı
İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı

İsveç'in Malmö kentinden Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi için Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in getirildiği uçak Atatürk Havalimanı’nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise yaşanılan süreci anlattı.

İsveç’ten Emrullah Gülüşken’i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı - Tıkla İzle

İsveç'te yeni tip korona virüs tanısı konulan ve daha sonra tedavi edilmeyerek evine gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanlığının 112 ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken'i getiren uçağın içerisi ve ekibi Atatürk Havalimanı'nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Dr. Mustafa Işık, ”Vatandaşımızın getirilmesi bizi de mutlu etti. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza özel böyle bir hizmet olması gurur vericidir” dedi. Kaptan Pilot Melih Özegemen, “O gece 03.00'da haberimiz oldu. 06.00'da kalktık gittik. Bizim için çok önemli bir görev oldu.

Bu bizim için ne ilk uçuşumuz ve ne de son uçuşumuz olacak” açıklamasına yer verdi. Kaptan Fatih Bayram, “Bakanımızın talimatı ile güzel bir operasyon gerçekleştirdik. Ülkemiz adına gurur duyduk” dedi. Paramedik Ali Osman Yılmaz, “Emrullah beyin yüzündeki mutluluk bize yetti” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar- Tuncer Cengiz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.