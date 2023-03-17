İsveç'ten Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklaması: 'Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıydık'

Türkiye'nin NATO'ya katılım sürecinde yalnızca Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den tepki geldi. Billström, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıydık. İsveç için şu anda önemli olan, İsveç Katılım Protokolü'nün Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

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