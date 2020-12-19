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İsviçre, BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısını onayladı

İsviçre, BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısını onayladı
İsviçre, BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısını onayladı

İsviçre, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısını onayladı.

İngiltere, ABD ve Kanada'nın ardından İsviçre de BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği korona virüs aşısını onayladı.

İsviçre'nin denetleyici sağlık kurumu Swissmedic tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar mevcut olan verilere göre aşı incelenen tüm yaş gruplarında yüksek düzeyde bir etkinlik gösterdi, böylece güvenlik gereksinimlerini karşıladı" ifadeleri yer aldı.

İsviçre hükümeti daha önce 3 milyon doz korona virüs aşısının teslimatı için sözleşme imzalamıştı.
Son verilere göre, toplam 403 bin 989 vakanın bulunduğun İsviçre'de 6 bin 561 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

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