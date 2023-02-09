İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Wiemer: 'Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hakkında İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, açıklamalarda bulundu. Söz konusu depremin oldukça güçlü bir deprem olduğunu ifade eden Wiemer, “Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir. Dünyada yılda belki bir kez 8 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı. Türkiye Arap levhasıyla Avrasya levhasının buluştuğu bir noktada bulunuyor” dedi.

“Türkiye, Afrika Levhasının Avrasya Levhasıyla buluştuğu levha sınırıdır”

Dünya'nın farklı tektonik plakalara ayrıldığını aktaran Wiemer, “Bazı yerlerde bu plakalar bir araya geliyor ve bazen sıkışıyor. Türkiye, Afrika Levhasının Avrasya Levhasıyla buluştuğu levha sınırıdır. Bu sınır bölgesinde tekrar tekrar şiddetli depremler meydana gelir. Arap Levhası, bu depremde sınır bölgesinde Avrasya Levhası ile çarpışmış gibi görünüyor” dedi.

On yıllar ve yüzyıllar boyunca iki levhanın birleştiği bölgelerde gerilimler oluştuğunu ve daha sonra bir deprem ile gerilim boşaldığını ifade eden Weimer, “İşte burası, özellikle 7.7 büyüklüğündeki depremle gerilimlerin biriktiği ve boşaltıldığı Doğu Anadolu Fayı'dır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem gibi büyük depremlerin ardından günlerce, haftalarca, aylarca artçı sarsıntılar olduğunu belirten Weimer, “Genellikle sayı ve yoğunluk olarak azalırlar. Kısa bir süre sonra 6 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Bu kesinlikle tekrar olabilir. Böyle bir sarsıntı, buna dayanacak şekilde tasarlanmamış binaları feci bir şekilde çökertebilir. Bunlar zaten özellikle savunmasız olan binalardır. Yüzlerce, binlerce bina ağır hasar görecek. Bunlar artık bir artçı deprem olduğunda daha da savunmasız durumda kalıyor ve ölü sayıları bu şekilde artıyor” dedi.

Mehmet Koca

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