İşyerinden 600 TL değerinde diş fırçası çalan genç kız, başka bir müşterinin dikkati ile yakalandı

Manavgat ilçesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde bulunan alışveriş merkezinde yaşanan hırsızlık olayı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Alışveriş merkezine gelen E.Ö., şarjlı diş fırçasının bulunduğu reyona geldiğinde, etrafını kontrol ettikten sonra 2 adet şarjlı diş fırçasını alarak çantasına koydu. Ardından kremlerin bulunduğu reyondan aldığı kremi de çantasına koyarken, olayı fark eden duyarlı bir vatandaş, durumu işyerindeki görevlilere bildirdi. 2 adet şarjlı diş fırçası ve kremi çantasına koyan genç kız, işyeri görevlisinin bulunduğu yere geldiğini fark edince hızla mağazadan çıkarak uzaklaştı. Kadın görevlinin durumu erkek çalışma arkadaşına bildirmesinin ardından birlikte genç kızın ardından takibe başladılar. Yaklaşık 700 metre mesafede Demokrasi Bulvarı üzerinde genç kıza yetişerek durduran işyeri çalışanları, genç kız ile birlikte işyerine geri döndü. Polise haber verilmesinin ardından genç kız Şelale Polis Merkezine götürüldü. Genç kızın önce arkadaşı istediği için diş fırçalarının çaldığını, ardından da ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediği bildirildi. Genç kız, hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

“Çaldığı malzemeler çantasındaydı”

Şüpheliyi arkasından koşarak Demokrasi Bulvarında yakalayan işyeri çalışanı “İşyerine geldiğimde çalışma arkadaşlarım işyerinde hırsızlık olduğunu söylediler. Şahsın buradan 2 adet şarjlı diş fırçası çaldığını gördük. Şahıs bu arada dışarıya çıkmış ve hızla uzaklaşıyordu. Arkasından 600-700 metre koşup şahsı durdurduk. Bu arada şüphelinin Demokrasi Bulvarında bir bankanın bankamatiğinden para çeken vatandaştan da para istediğine şahit olduk. Kendisine bizim işyerinden bir şey çalıp çalmadığını sordum. Önce inkar etmek istedi. Ardından arkadaşları için çaldığını söyledi. Şahsı işyerinde beraber çalıştığımız Havva hanımla birlikte işyerine kadar getirdik. Polisler gelene kadar yukarıda idare odasında beklettik. Bu arada çantasına dokunmamak şartıyla çantasını açtırdık. Çaldığı malzemeler çantasındaydı” diye konuştu.

Arif Kaplan

