İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Olay, Çorum'un İskilip ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparka dadanan hırsızlar, araçlardaki akü, jant ve lastikleri çaldı. Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Taş, otoparkın farklı noktalarına güvenlik kamerası taktırdı. Otoparkta yine hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Taş, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Taş, otoparktan hırsızlık yapan şahsın arkadaşı olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan Taş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

“Arkadaşımız olduğunu görünce şaşırdım“

Otoparka meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine iş yerindeki güvenlik kamerası sayısını artırdığını belirten Taş, “Otoparka giren hırsızın yanımızda oturup kalkan, ekmeğimizi yiyerek suyumuzu içen arkadaşımız olduğunu görünce şaşırdım. Üzüldüm. Polis ekiplerine haber verdik. Şahsı gözaltına aldılar” dedi.

Bilal Arıcı

İLGİLİ HABER Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosiklet çaldı

İLGİLİ HABER Titiz hırsız önce sildi, sonra soydu