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İşyerine 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez maske takmama cezası yedi

İşyerine 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez maske takmama cezası yedi
İşyerine 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez maske takmama cezası yedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, pandemi sürecinde 40 kez maske kullanmamaktan ceza yedi. 2,7 milyar liralık maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik cezaların torba kanunla vazgeçildiğini öğrenen Cinbir, "Bu süreçte dükkanımı kapatmak zorunda kaldım, çalışamadım. Ticari hayatım gitti. Bunlar için çalışma yapsınlar" diye konuştu.

İşyerine 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez maske takmama cezası yedi - Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen maske kullanma ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlere yönelik yazılan 2,7 milyar liralık idari para cezalarının alacaklarından vazgeçilmesi üzerine Çaycuma ilçesinde 40 kez maske takmama cezası yiyen Erkan Cinbir yaşadıklarını İHA'ya anlattı. İlçede restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez ceza kesilen 13 yıllık esnaf Erkan Cinbir, maske takmama cezaları silinmesi üzerine ‘Adalete her zaman güvendim' dedi.

Hukuk mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Cinbir, "40 tane cezam var ve dükkanım kapandı. Bunun için hukuk mücadelesi hala devam ediyor ve bırakmayacağım. Adalete bu konuda güveniyorum. Bundan yana umutsuzluğum yok olmadıda. Peşini bırakmayacağım adaletimi arayacağım" diye konuştu.

Gülcan Çolak
 

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