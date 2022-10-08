İşyerine 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez maske takmama cezası yedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen maske kullanma ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlere yönelik yazılan 2,7 milyar liralık idari para cezalarının alacaklarından vazgeçilmesi üzerine Çaycuma ilçesinde 40 kez maske takmama cezası yiyen Erkan Cinbir yaşadıklarını İHA'ya anlattı. İlçede restoranına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asınca 40 kez ceza kesilen 13 yıllık esnaf Erkan Cinbir, maske takmama cezaları silinmesi üzerine ‘Adalete her zaman güvendim' dedi.

Hukuk mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Cinbir, "40 tane cezam var ve dükkanım kapandı. Bunun için hukuk mücadelesi hala devam ediyor ve bırakmayacağım. Adalete bu konuda güveniyorum. Bundan yana umutsuzluğum yok olmadıda. Peşini bırakmayacağım adaletimi arayacağım" diye konuştu.

Gülcan Çolak



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