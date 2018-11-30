ITA'dan İstanbul İtalyan Mutfak Haftası'na özel etkinlik

Bu doğrultuda ITA, özel bir öğle yemeği düzenledi. İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Sgarbi ve ITA Direktörü Aniello Musella'nın katılımıyla MSA'nın Mahsen Salonu'nda gerçekleşen yemekte otantik İtalyan ürünlerine ve Akdeniz mutfağının önemine değinildi.

İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı'na bağlı olan İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), Otantik İtalyan (Autentico Italiano) promosyon programının bir parçası olarak, 2016 yılından bu yana İtalyan enogastronomi ve otantik ürünlerin tanıtımı kapsamında hem Türk tüketicilerine hem de sektör profesyonellerine yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyor. ITA, İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında MSA iş birliğiyle özel bir öğle yemeği düzenledi. İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Sgarbi ve ITA Direktörü Aniello Musella'nın katılımıyla MSA'nın Mahsen Salonu'nda gerçekleşen yemekte otantik İtalyan ürünlerine ve Akdeniz mutfağının önemine değinildi. Otantik İtalyan ürünleri kullanımının yanı sıra, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasından, kalitesiyle İtalya'ya özgü yöresel gurme lezzetlerin çeşitliliğinden ve lezzetinden bahsedildi.

İtalyan yemek kültürü ve gastronomisine dikkat çekildi

ITA ve MSA iş birliği ile Uluslararası İtalyan Mutfak Okulu'nun (ALMA) Şefi Andrea Ruisi tarafından geleceğin şefleri olan MSA öğrencilerine yönelik bir haftalık profesyonel mutfak eğitimi verildi. İtalyan mutfağı geleneği ve besin değerlerini konu alan, yemek ile geleneksel ve kültürel özellikler arasındaki ortak noktalara değinilen eğitimlerde özgün tatlar ve yüksek kaliteli ürünlere dayalı İtalyan gastronomisine dikkat çekildi.

Dünya İtalyan Mutfak Haftası 105 ülkede gerçekleşiyor

İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya İtalyan Mutfak Haftası, 19-25 Kasım tarihleri arasında aynı anda 105 ülkede gerçekleşiyor ve bin 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da ise 15-30 Kasım 2018 tarihleri arasında İtalyan mutfağını ve gastronomi kültürünü doğrudan anlatmak için İstanbul İtalya Başkonsolosluğu tarafından organize edilen İtalyan Mutfak Haftası kapsamında ITA, İtalyan Kültür Merkezi, IMI İtalyan Lisesi, İtalyan Ticaret Odası ve Circola Roma tarafından seminer, atölye çalışmaları, mutfak eğitimleri, İtalya ile özdeşleşen müzik dinletileri ve tematik yemek organizasyonları gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Bu doğrultuda açılışa özel olarak İtalyan Kültür Merkezi'nde İtalyan Şef DJ Daniele De Michele, diğer bir adıyla Donpasta, mutfak gereçleriyle canlı bir performans yaparak mutfaktan gelen her sesi müziğe dönüştürdü.

İtalyan Snagogu'nda yazar Viki Koronyo, İstanbul seferadlarının lezzetli yemek tariflerini ve anılarını bir araya getirdiği 'Sephardic Coocbook' kitabından yola çıkarak seferad mutfağı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi ve katılımcılarla bu kültürel lezzetleri tadımladı. Aynı zamanda İtalyan Lisesi'ndeki 'Masaya bir tabak ekle' workshoplarında İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia, Sicilya, Umbria, Toskana ve Lazio bölgelerine ait farklı pişirme gelenekleri anlatılırken; bölge, özgünlük, beslenme ve sağlıklı yaşam tarzları gibi konularda çeşitli seminerler düzenlendi.