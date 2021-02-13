İtalya Başbakanı Draghi ve kabine üyeleri yemin etti

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma'daki siyasi krizi çözmesi için Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Krizleri çözmesiyle tanınan “Süper Mario” lakaplı Drahgi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından dün kabinesini belirleyerek 23 kişilik bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de Matterella'ya sunmuştu. Draghi ile 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan yeni hükümet, bugün Quirinale Sarayı'nda düzenlenen törenle yemin etti. Neredeyse tüm siyasi partilerin Başbakan Maria Draghi, teknokrat tabanından oluşan kabineyle İtalya'nın yeni başbakanı olurken, Draghi hükümeti ülkede 67. hükümet oldu. Ayrıca kabine, gelecek hafta da parlamentoda güvenoyuna sunulacak. Parlamentodaki partilerin büyük bölümünün Draghi'ye destek vermesi ile hükümetin güven oylamasını konusunda sorun yaşaması beklenmiyor.

Draghi hükümetinin önceliği, korona virüs salgınının ekonomide açtığı hasarın onarılması amacıyla AB tarafından sağlanan 200 milyar eurodan fazla oluşan kurtarma fonunun nasıl kullanılacağının yollarını aramak olacak. Büyük zorluklarla karşı karşıya olan İtalya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor.