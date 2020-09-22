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İtalya halkının yüzde 70'i parlamenter sayısının azaltılmasına 'evet' dedi

İtalya halkının yüzde 70'i parlamenter sayısının azaltılmasına 'evet' dedi
İtalya halkının yüzde 70'i parlamenter sayısının azaltılmasına 'evet' dedi

İtalya'da halk, parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik yapılan anayasa değişikliği referandumuna yaklaşık yüzde 70 oranında “evet” dedi.

İtalya'da halk dün ve bugün düzenlenen referandumla İtalyan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'daki sandalye sayısının 315'ten 200'e, Temsilciler Meclisi'ndeki vekil sayısının da 630'dan 400'e düşürülmesini sağlayacak olan anayasal değişikliği için sandık başına gitmişti. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre yüzde 99'u açılan sandıklardan yüzde 69,60 oranında “evet”, yüzde 30,40 oranında ise “hayır” oyu çıktı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle 2 güne yayılan referanduma katılımın yüzde 53,84 olduğu bildirildi.

500 milyon Euro tasarruf hedefleniyor

Parlamenter sayısının azaltılması, 2018 Genel Seçimlerinde en çok oy olan parti olan 5 Yıldız Hareketi'nin en önemli seçim vaatleri arasındaydı. Partinin eski lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi di Maio sonucu “tarihi” olarak nitelendirdi. Parlamenter sayısının düşürülmesinin ardından 5 yıllık yasama döneminde devlet bütçesinden 500 milyon Euro tasarruf edilmesi bekleniyor.
İki kanatlı parlamentoda temsil oranı referandumun ardından 64 bin vatandaştan 101 bine yükseldi. Toplam 945 parlamenterin bulunduğu İtalya, Avrupa Birliği'nin (AB) en kalabalık temsilci sayısına sahip olan ülke konumundaydı.

Yerel ve bölgesel seçimler oy sayımı devam ediyor

İki gün süren seçimlerde aynı zamanda 7 bölge yönetimi ve 957 beldede ise belediye seçimleri de yapıldı. Oyların sayılmasına devam edilirken, Campania, Liguria ve Veneto Bölgesel Yönetim Başkanları Vincenzo De Luca, Giovanni Toti ve Luca Zaia görevlerine bir dönem daha devam etmeyi garantilediler. Puglia ve Toscana bölgelerinde merkez sol adayları kazanırken, 25 yıldır sol ittifakların yönetiminde olan Marche bölgesi merkez sağın yönetimine geçti.

Özerk Valle d'Aosta bölgesinde ise süren sayımlarda Lig Partisi seçimleri yüzde 20 ile 24 aralığındaki oy oranı ile önde götürüyor.

Burak Ortahamamcılar

 

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