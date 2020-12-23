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İtalya hükümetine, Covid-19'dan ölenlerin yakınlarından 100 milyon Euroluk dava

İtalya hükümetine, Covid-19'dan ölenlerin yakınlarından 100 milyon Euroluk dava
İtalya hükümetine, Covid-19'dan ölenlerin yakınlarından 100 milyon Euroluk dava

İtalya’da Covid-19 nedeniyle hayatının kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) isimli sivil örgüt, 100 milyon Euro tazminat talebi ile bölgesel ve ulusal yetkililere dava açmaya hazırlanıyor.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sosyal medyada kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) adlı sivil örgüt bugün yaptığı açıklamada, sevdiklerini virüs yüzünden kaybeden yaklaşık 500 kişi adına dava açacağını duyurdu. Dava; Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.

Noi Denunceremo Başkanı Luca Fusco, "Yetkililerden kişi başına ortalama 200 bin Euro tazminat isteyeceğiz, yani toplamda 100 milyon Euro yapıyor. Salgına karşı harekete geçmesi gerekenlere Noel hediyesi” dedi. Fusco, Noel günü İtalya'da "70 bin boş sandalye" olacağını söyleyerek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere atıfta bulundu.

İtalya, Covid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri. İtalya'da toplam vak'a sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaşırken, toplam can kaybı sayısı da 69 bin 842'ye ulaştı.

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