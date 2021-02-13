İtalya Sağlık Yüksek Kurumu'ndan 'İngiliz mutasyonlu vakalar' üzerine çalışma

Sağlık Bakanlığı ve bölgesel sağlık sistemleri işbirliğiyle 3 ve 4 Şubat verileri üzerinde yapılan inceleme, ülkedeki pozitif Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 20'sinin İngiltere kaynaklı mutasyon virüs nedenli olduğunu ortaya koydu.

Ülkenin her bölgesinden nufüsları oranında alınan 3 bin 500'ü aşkın pozitif vaka örneği incelemesinde, vakaların yüzde 17,8'inde İngiltere varyantı tespit edildi.

ISS Direktörü Silvio Brusaferro, İngiltere mutasyonlu koronavirüsün 5-6 hafta içinde Vuhan'dan çıkan SarsCov2 virüsünün yerini alabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Brusaferro, kullanımda olan Covid-19 aşılarının mutasyonlu virüse karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı Önleyici Tıp Genel Direktörü Gianni Rezza ise verilerin bölgeler bazında çok değişken olduğunu ifade etti. Rezza, İngiltere mutasyonunun bazı bölgelerde yüzde 50'nin üzerinde görülürken, bazılarında ise ise yüzde 5'in altında kaldığını belirtti.

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, kendi bölgesindeki verilerin vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin İngiltere mutasyonlu vakalar oluşturduğunu söyledi.