İtalya, Sudan'dan 200 kişiyi tahliye etti

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, Sudan'dan tahliyeler de devam ediyor. İtalya hükümeti, Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan İtalya Hava Kuvvetlerine ait iki adet C-130 tipi askeri nakliye uçağı ile 140'ı İtalyan olmak üzere toplam 200 kişiyi Sudan'dan tahliye etti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sudan'daki taraflarla görüştüğünü ve İtalyanlar için güvenlik garantisi aldığını bildirdi.

Ahmet Yıldız



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.