İtalya'da 10 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından TikTok'a talimat

İtalya'nın Palermo kentinde video paylaşım ağı TikTok'ta "blackout challange" adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen ve boğazına doladığı kemerle boğulmuş halde bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu yetkilileri harekete geçirdi. İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi. GPDP, talimatın 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, sonrasında değerlendirme yapılacağını ifade etti.

GPDP geçtiğimiz aylarda da TikTok'a Aralık ayında “yaşı küçüklerin korunmasına dikkat edilmediği” gerekçesiyle uyarıda bulunmuş, çocukların video paylaşım ağına kaydolabilmesinin kolaylığını eleştirmişti.

Ülke gündemine oturan olayın ardından İtalyan savcılar da kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "TikTok topluluğunun güvenliği bizim önceliğimizdir. Yetkili makamların soruşturmalarında iş birliği yapmak için hazırız" denildi.

TikTok'un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.