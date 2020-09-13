İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

İtalya’nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

İtalya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu - Tıkla İzle

İtalya'nın Palermo kentinde demiryolu inşaatı sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Palermo Limanı ile Pian dell'Aia bölgesi ve yakınlarında yaşayan yaklaşık 7 bin kişi bomba imha operasyonu sırasında zarar görmemeleri için tahliye edildi.

Yetkililer, bombanın 272 kilogram olduğunu ve bunun 100 kilogramının patlayıcı madde içerdiğini aktardı. Yaklaşık 6,5 saat süren imha operasyonu sonrası açıklama yapan Sivil Koruma Departmanı yetkilisi Gianfranco Fontana, bombanın patlaması halinde bölgede büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade etti.

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.