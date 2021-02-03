İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı

İtalya'da hükümet ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülememiş ve Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifalarını sunmuştu.

Başbakan Conte'nin istifasını sunmasının ardından Parlamento'daki partilerle istikşafi görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'ya Conte başbakanlığında parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti.

“Çoğunluğa hayat verecek bir imkan sağlayamadım”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye çıkan Meclis Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı Mattarella ile 40 dakika süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda taraflar arasındakı mesafe nedeniyle yeni bir çoğunluğa hayat verecek bir imkan sağlayamadım” dedi.

İtalya'da erken seçim sinyali

Cumhurbaşkanı Matterrella ise yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmeler ışığında siyasi temelde tek hükümet olanağı olarak ortaya çıkan mevcut koalisyon hakkında Meclis Başkanı'nın yürüttüğü çoğunluk tetkik çalışması olumsuz bir sonuç verdi” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın önünde iki seçenek olduğunu vurgulayan Mattarella, "Ya içinde bulunduğumuz sağlık, sosyal ve ekonomik büyük aciliyetlerin üstesinden gelebilecek yeni bir hükümete ivedikle hayat vermek ya da acilen erken seçim ilan etmek” dedi.

“Siyaset üstü üst düzey birini atamayı planlıyorum”

Seçim sürecinin, ülkenin içinden geçtiği kritik Covid-19 salgını koşulları ile siyasi takvimdeki önemli yasama görevlerini en az 4-5 ay sekteye uğratacağını ve seçim çalışmalarının pandemiye olası negatif etkilerini vurgulayan Mattarella, "Ertelenemez acil durumlarla yüzleşecek bir hükümet kurulması için en kısa sürede siyaset üstü üst düzey birini atamayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Draghi'yi kabul edecek



Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 14.00'de Cumhurbaşkanı Matterella tarafından kabul edileceği bilidirildi.

Burak Ortahamamcılar

