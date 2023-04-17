İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi

İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı. Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi. Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon eurounun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı. İtalya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu iddia edilen olayda kokainlerin, yük gemileri tarafından denize atıldığı ve daha sonra karaya alınarak satılacağı üzerinde duruluyor.

Ahmet Yıldız

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