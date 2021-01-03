İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya'da 6 gün önce aşı olan doktor Covid-19'a yakalandı

İtalya'da 6 gün önce aşı olan doktor Covid-19'a yakalandı
İtalya'da 6 gün önce aşı olan doktor Covid-19'a yakalandı

İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

İtalya'da Covid-19'a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco'nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı. Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Locatelli: “Ancak 2. dozdan sonra tam koruma sağlanıyor”

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1'inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor” dedi.

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.
İtalya'da toplam vak'a sayısı 2 milyon 141 bin 201'e, ölenlerin ise 74 bin 985'e yükseldi.

Burak Ortahamamcılar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.