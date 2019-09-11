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İtalya'da 90 metrelik lüks yat limanda devrildi

İtalya'da 90 metrelik lüks yat limanda devrildi
İtalya'da 90 metrelik lüks yat limanda devrildi

İtalya'da 90 metrelik süper yat Cenova Limanı'nda devrildi. Olayda 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İtalya'nın Cenova Limanında 90 metrelik süper yat “Nero”, gemi tamir havuzunda bir anda devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lüks yatta bulunanları tahliye etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yatın neden devrildiği ve meydana gelen hasarın miktarı ise henüz bilinmiyor.
Altı kabinde 12 kişiye konaklama imkanı sunan lüks yatta 20 mürettebat kalabiliyor. Yatta ayrıca, duşa kabinler, özel güneşlenme güvertesi ve yüzme havuzu bulunuyor.

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