İtalya'da Başbakan Giusseppe Conte istifa etti

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasının ardından başlayan hükümet krizi sürüyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görevinden istifa etti. İstifa kararını sabah saatlerinde Bakanlar Kurulu'na açıklayan Conte, daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifa mektubunu sundu.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinnale'den yapılan açıklamada, "Başbakan Conte istifa kararını Cumhurbaşkanı'na iletti. Cumhurbaşkanı Mattarella, istifa hakkında karar vermedi ve hükümeti mevcut düzenlemeleri tamamlamak için görevde kalmaya davet etti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yeni hükümetin kurulması için görüşmelerin Çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.

İstifa eden Conte'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra Senato Başkanı Maria Casellati'yi ziyaret edeceği açıklandı. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Conte'ye geniş tabanlı bir hükümet kurmasını için bir kez daha görev vermesi bekleniyor.

Öte yandan İtalya'da hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülememişti.

Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olamayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı.

Koalisyonu oluşturan partiler, istifa haberi sonrasında Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yeniden hükümet kurma görevi vermesi halinde Giuseppe Conte liderliğinde geniş tabanlı bir hükümete destek vereceklerini açıkladı.