İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtalya'da çığ: 5 ölü, 8 yaralı

İtalya'da çığ: 5 ölü, 8 yaralı
İtalya'da çığ: 5 ölü, 8 yaralı

İtalya’nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtalya’da çığ: 5 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

İtalya'da buzul felaketi yaşandı. Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Çok sayıda Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve helikopter desteği ile bölgede arama-kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

Yetkililer, buz kütlesinin iki noktadan kırılarak çığa neden olduğu ifade etti. Dün ise Marmolada'da yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık artışı olduğu aktarılmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.