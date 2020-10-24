İtalya'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı

Avrupa'da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 19 bin 644 kişide Covid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 504 bin 509'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 151 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 37 bin 210'a ulaştığını aktardı. Bakanlık, aktif vaka sayısının 203 bin 182'ye ulaştığını, bin 128 kişinin yoğun bakımda tedavi altına olduğunu açıkladı. Ülkede son 24 saatte 177 bin 669 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

İtalya'da bugün yaşanan can kaybı Mayıs ayından bu yana en yüksek oran olurken, günlük vaka sayısı ise salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hükümet yeni tedbirleri tartışıyor

İtalyan hükümeti korona virüs vakalarındaki artışa karşı yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Başbakanlık'ta yapılan zirvede restoran ve kafelerin normal günlerde 18.00'de, Pazar ve tatil günlerinde ise tüm gün kapatılmasını gündeme aldı. Daha önce yeni kurallara uyum sağlamaları için bir hafta süre tanınan spor salonları ve havuzların da kapatılması gündeme alındı. Sinema ve tiyatroların ise bir süreliğine kapatılması bekleniyor.

Öte yandan yedi bölgeye ayrılan İtalya'da 4 bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Burak Ortahamamcılar

