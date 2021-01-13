İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 80 bini aştı

İtalya'da korona virüs salgınında toplam can kaybı 80 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 175 bin 429 testte 15 bin 774 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 319 bin 36'ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 507 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 532 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 564 bin 774'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 57 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 579'a geriledi.

Vatikan'da aşılama başladı

Vatikan'da Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmaya başlandığı duyuruldu. Daha önce aşı olacağını açıklayan Papa Francis'in aşı olup olmadığı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Ancak Arjantin basınına göre, Papa'ya çarşamba günü aşı yapıldığı iddia edildi.

Burak Ortahamamcılar