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İtalya'da dünyaca ünlü Venedik Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2. kez iptal edildi

İtalya'da dünyaca ünlü Venedik Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2. kez iptal edildi
İtalya'da dünyaca ünlü Venedik Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2. kez iptal edildi

İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı’nın korona virüs salgını nedeniyle 2. kez iptal edilmesi sonucu, kentin sokakları bomboş kaldı.

İtalya'da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı, korona virüs salgını nedeniyle 2. kez iptal edildi. Binlerce turisti kente çeken karnavalın iptal edilmesi sonucu Venedik sokakları bomboş kaldı.
Venedik Karnavalı, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının İtalya'da etkisini göstermeye başlaması sonucu vakaların artması nedeniyle iptal edilmişti. Ülke genelinde salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesine rağmen bu yıl da iptal edilen Karnaval'ın, önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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