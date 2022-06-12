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İtalya'da düşen helikopterden acı detay

İtalya'da düşen helikopterden acı detay
İtalya'da düşen helikopterden acı detay

İtalya'da Perşembe günü radar teması kesilen ve 4'ü Türk olmak üzere toplam 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan helikopter kazasında hayatını kaybeden Lübnanlı iş adamının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı.

İtalya’da düşen helikopterden acı detay - Tıkla İzle

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentinden havalandıktan sonra Modena civarında radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğünün tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Helikopterde bulunan Lübnanlı iş adamının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı. Yanında bulunan pilotu ve uçağın içerisini gösteren iş adamı, daha sonra kamerasını gökyüzüne çevirdi. Görüntülerde gökyüzünün bulutlu ve havanın kapalı olduğu dikkat çekti.

İki gündür aranıyordu

İtalyan pilot Corrado Levorin'in kullandığı helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu

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