İtalya'da düşen helikopterin içinde bulunan Bursalı Arif Cez'in cenazesine ulaşıldı

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding'in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken helikopterle ilgili acı haber geldi. Helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Arif Cez'in, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürü olduğu öğrenildi. Arif Cez Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haber Yenişehir'de bulunan baba Mustafa Cez'e verildi.

Mehmet Buldu