İtalya'da gece kulübünde panik ve izdiham: 6 ölü, 120 yaralı

Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Lanterna Azzura isimli gece kulübünde, biber gazı şişesi yüzünden yaşanan panik ve izdihamda, 5 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Ancona itfaiye idaresinin sözcüsü 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İtfaiye sözcüsü, "Kurbanların binayı terk etmesine yardım ettik. Gece kulübünde 6 kişi hayatını kaybetti. Şu anda olay mahallinde güvenlik görevlileri olayın çıkış sebebini araştırıyor. Bize 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı söylendi. Olay bir kişinin biber gazı kullanmasıyla başlamış” dedi.

İzdihamın yaşandığı gece kulübünde yaklaşık bin kişinin bulunduğu belirtildi.

Olayın gece yarısı meydana geldiği kaydedildi.