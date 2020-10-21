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İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 199 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayıları rekor tazeledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 15 bin 199 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 449 bin 648'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık son 24 saatte 127 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 832'ye ulaştığını aktardı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 926'ya yükseldiği belirtilirken, şu anda 155 bin 442 aktif korona virüs hastası bulunduğu ifade edildi.

Burak Ortahamamcılar
 

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