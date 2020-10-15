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İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 804 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgınında birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor düzeyde yükselmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 804 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 381 bin 602'ye yükseldiği bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 83 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 372'ye ulaştığını aktardı. Ülkede 99 bin 266 aktif vakanın bulunduğu, 586 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

İtalya'da dün tespit edilen 7 bin 332 vaka ile 21 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

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