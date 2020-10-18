İtalya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Avrupa'da günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 11 bin 705 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 414 bin 241'e ulaştığı belirtildi. İtalya'da son 24 saatte düne göre 19 bin 296 adet daha az test yapılmasına rağmen yeni vaka sayısı düne göre 780 arttı. Bugün yapılan testlerin yüzde 8'i pozitif çıktı. Bakanlık, son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 543'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin yoğun bakıma alındığını, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 750'ye yükseldiğini ifade etti. Ülkede şu anda 126 bin 237 aktif korona virüs hastası bulunuyor.

Hükümet, kısmi sokağa çıkma yasağını gündeme aldı

İtalya'da hükümetin bu akşam yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor. Gün içinde bölgesel yönetim başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunan Başbakan Giuseppe Conte'nin gündeminde akşam saat 22.00'den itibaren ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Conte'nin ayrıca restoran ve barların kapanma saatlerinde de düzenleme yapması bekleniyor. Gün içinde yapılan görüşmelerde ise bölgesel yönetimlerin spor salonlarının kapatılmaması talebini Başbakan Conte'ye ilettiği öğrenildi.

Burak Ortahamamcılar